Экс-главу ГПЗКУ объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск экс-главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука, сообщает пресс-служба НАБУ.

Вовчука разыскивают по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью) и ч.4 ст.368 (получение взятки).

Также НАБУ объявило в розыск Алексея Федорычева, уроженца Красногорска Российской Федерации, гражданина Венгрии, который проживает в Монако. Его разыскивают по ч.3 ст.369 (дача взятки), ч.4 ст.190 (мошенничество) ч.3 ст. 209 (отмывание средств) УК.

Напомним, детективы НАБУ задержали одного из бывших руководителей ПАО «Государственная продовольственная зерновая корпорация» и представителя международного зернотрейдера 24 января 2017 года.