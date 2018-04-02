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"Укравтодор" выбрал стратегию отказа от ямочного ремонта дорог

Сегодня, 09:50 citynews.net.ua | Напечатать

Отказаться от ямочного ремонта дорог намерено Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Об этом сообщил глава "Укравтодора" Славомир Новак на своей странице в Фейсбуке.

Он со всей ответственностью заявил, что все средние, капитальные ремонты дорог, которые проводились в Украине в 2017 году, выполнены на хорошем уровне.

"Да, дефекты могут быть - это нормально в любой стране мира. Однако за дефекты в пределах гарантий отвечают подрядчики. Другое дело - аварийные ремонты. Когда сходит снег, в Украине начинается так называемый ямочный ремонт. Почему "так называемый"? Потому что это не ремонт по своей сути, это аварийная ликвидация ямочности для обеспечения проезда по дорогам. Временные, крайние меры. Частью нашей стратегии является отказ от таких ремонтов", - написал Славомир Новак.

Он с сожалением констатировал, что сразу отказаться от такого ремонта невозможно.

"Например, в прошлом году благодаря ямочному ремонту был обеспечен проезд по 40 000 км дорог. Средств, которые мы потратили на это, - нам хватило бы только на 300 км среднего ремонта…", - объяснил глава "Укравтодора".

Он также напомнил, что "Укравтодор" ужесточил требования к подрядчикам - теперь по всем контрактам на средний ремонт гарантия не менее 5 лет, на капитальный - не менее 10 лет.

"Подрядчик должен за свой счет ликвидировать все дефекты. Сейчас в Укравтодоре пересматривают контракты, которые были заключены 2015-2016 года, где гарантийный срок составлял 3 года. Если этот срок заканчивается, проводятся проверки, и заказчик устраняет дефекты за свой счет", - отметил Славомир Новак.


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"Укравтодор" выбрал стратегию отказа от ямочного ремонта дорог

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