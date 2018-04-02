В Харькове разоблачили межэтническую банду, которая занималась сбытом наркотиков

В Харькове полиция разоблачили межэтническую организованную преступную группу, которая занималась сбытом наркотиков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

"Правоохранители Харькова пресекли деятельность межэтнической организованной преступной группы. Злоумышленники занимались сбытом особо опасных наркотических средств на территории Харькова. На их счету более 14 фактов преступной деятельности. Возглавил незаконную деятельность группировки гражданин Палестины", - говорится в сообщении.

Как сообщается, 36-летний гражданин Палестины создал и возглавил в Харькове стойку межэтническую организованную группу с межрегиональными связями, которая занималась сбытом наркотиков.

В ходе расследования правоохранители разоблачили пятерых участников банды и задокументировали свыше 14 фактов их преступной деятельности. Кроме того, правоохранители установили факт легализации руководителем банды доходов, которые были получены от сбыта наркотиков, путем приобретения на территории Харькова земельных участков и недвижимости.

Сейчас в Московский районный суд Харькова напрапвлен обвинительный акт в отношении организатора и членов банды по ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч.1 ст. 306 (использование средств, добытых от незаконного обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.