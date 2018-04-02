В Киеве с 27 апреля будет ограничено движение на Набережном шоссе

В Киеве с 27 апреля 2018 года будет ограничено движение на Набережном шоссе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации в Facebook.

"С 23:00 27 апреля 2018 в связи с продолжением работ по капитальному ремонту Набережного шоссе движение транспорта на участке от Почтовой площади в направлении станции метро "Днепр" будет закрыто. Движение транспорта на этом участке будет организовано по встречному направлению", - говорится в сообщении. Киевлян просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.