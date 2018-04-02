СБУ задержала администраторов групп в соцсетях, которых связала со спецслужбами РФ

СБУ объявила о задержании администраторов ряда групп в запрещенных в Украине соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом говорится в сообщении пресс-центра спецслужбы.

Отмечается, что сотрудники СБУ в марте и апреле прекратили деятельность группы лиц, в которую входили двое киевлян и трое жителей Одесской области.

«Злоумышленники по указанию спецслужб РФ администрировали антиукраинские сообщества в социальных сообществах "ВКонтакте" и "Одноклассники". Правоохранители задокументировали, что администраторы накануне майских праздников организовали поиск и привлечение исполнителей в юго-восточных регионах страны для осуществления провокаций», – утверждают в спецслужбе.

В СБУ добавили, что «по заданию и финансированием кураторов из РФ» подозреваемые должны были активно распространять через в соцсетях информационные сообщения, «направленные на разжигание межнациональной розни и призывы к организации массовых протестных мероприятий».

Ведомством также были опубликованы скриншоты публикаций этих групп. В постах идет речь о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, а также об акции «Бессмертный полк» к 9 мая.