Порошенко: Украина платила РФ 200 млн долларов в год за хранение отработанного ядерного топлива

Украина платила Российской Федерации 200 млн долларов в год за хранение отработанного ядерного топлива с украинских атомных электростанций.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочей поездки на Чернобыльскую АЭС.

"Мы вынуждены были ежегодно платить огромные средства - около 200 млн долларов - государству-агрессору за хранение отработанного ядерного топлива с украинских АЭС", - заявил Порошенко. Вместе с тем, по словам главы государства, после построения собственного хранилища Украина не будет зависеть от РФ в этом вопросе.