Украина намерена открыть консульство в Анталии в этом году

Украина планирует открыть консульство в турецкой Анталии. Об этом сегодня шла речь в разговоре министра иностранных дел Украины Павла Климкина с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"26 апреля 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин находится с визитом в Турецкой Республике", - говорится в сообщении.

В ходе своего визита Климкин встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и обсудил актуальные вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего открытие уже в этом году штатного консульского учреждения Украины в Анталии.

Это уже третий визит главы МИД Украины в Турцию с начала года.