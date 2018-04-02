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В Одессе произошло землетрясение

Сегодня, 19:13 citynews.net.ua | Напечатать

В Одессе произошло землетрясение В среду, 25 апреля, в нескольких районах Одессы произошло землетрясение силой примерно в 3 балла, толчки также ощутили жители Черноморска.

Об этом сообщает местное издание "Инфопорт".

По ощущениям, скорее всего, землетрясение было магнитудой в 3 балла. Сработали сигнализации автомобилей. О пострадавших не сообщают. Как отмечает издание, существует предположение, что это отголоски землетрясения, произошедшего в городе Новороссийске этим утром. Жители центра города в районе парка Шевченко отметили, что подземные толчки были такой силы, что дрожали стены.


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