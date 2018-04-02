Кабмин предложит СНБО закрыть реки для российских судов

Кабинет министров Украины предложит Совету национальной безопасности и обороны Украины расширить санкции и закрыть реки для российских судов.

Соответствующий документ есть в распоряжении издания РБК-Украина.

Сообщается, что в связи с агрессией России, содействием и финансированием террористической деятельности в Украине, оккупацией части территорий согласно закону о санкциях предлагается внести на рассмотрение СНБО предложение по введению санкций в виде прекращения транзита и перевозок по территории Украины судами (плавсредствами) под флагом России или судами судовладельцев, зарегистрированными в РФ.

Кроме того, предлагается ввести санкции в отношении судов, которые заходят в закрытые порты оккупированного Крыма. Отметим, если СНБО одобрит введение таких санкций, то МИД Украины сообщит компетентным органам ЕС, США и других стран для рассмотрения вопроса о введении аналогичных санкций. Вопрос о рассмотрении предложения о введении санкций вынесут на СНБО в месячный срок.