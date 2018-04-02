В Донецке и Макеевке снова проблемы с «Фениксом» и интернетом

В «ДНР» сегодня, 25 апреля, утром наблюдались проблемы с голосовыми вызовами у местного мобильного оператора «Феникс».

Об этом сообщила пресс-служба «республиканского» оператора связи.

Отмечается, что неполадки в работе были вызваны перегрузкой коммутационного оборудования и зафиксированы в Донецке и Макеевке. «Проблема появилась в 9:19 и была полностью устранена к 9:57. Причиной перегрузки оборудования республиканского оператора связи стал скачок по внешней линии электроснабжения 0,4 кВ в Донецке, который привел к лавинообразному росту сигнального трафика», – говорится в сообщении.

По словам директора другого местного оператора связи – компании «Комтел» Дмитрия Костюченко, аналогичные проблемы возникали и на коммутационном оборудовании его предприятия. «25 апреля в 9:19 произошел бросок по внешнему электроснабжению 0,4 кВ по Донецку и Макеевке, который привел к перезагрузке части телекоммуникационного оборудования ГП "Комтел". По данным систем мониторинга предприятия, в момент броска по внешнему питанию была зафиксирована массовая переавторизация клиентов сети передачи данных, что свидетельствует об аналогичной проблеме с электропитанием на клиентской стороне», – заявили в «Фениксе».

Вследствие перепадов напряжения, приведших к перезагрузке оборудования, было зафиксировано кратковременное пропадание соединения между сетями «Феникса» и «Комтел»