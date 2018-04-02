НАБУ задержало сотрудника СБУ на крупной взятке

Вчера, 24 апреля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили должностное лицо одного из межрайотделов Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области на получении им неправомерной выгоды в размере 47,5 тыс. долл., сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным правоохранителей, чиновник СБУ получил от посредников 47,5 тыс. долларов за непривлечение к ответственности лиц, которые могли незаконно получить вид на постоянное или временное проживание на территории Украины. Следствие считает, что чиновник СБУ владел информацией о получении рядом иностранцев вида на жительство в Украине путем заключения фиктивных браков с гражданками Украины. Доступ к таким данным открывал возможности для шантажа и вымогательства неправомерной выгоды, чем и воспользовался сотрудник СБУ. Ведь надлежащее расследование данных фактов повлекло бы возможное выдворение этих лиц с территории Украины.

Предмет неправомерной выгоды был передан сбушнику двумя частями. Он был задержан во время получения второй части суммы в размере 36 тыс. долл. Детективы НАБУ убеждены, что разоблаченное лицо могло действовать в составе преступной группировки.

По результатам проведенного обыска в автомобиле сотрудника СБУ обнаружен и изъят предмет неправомерной выгоды, документы, имеющие значение для уголовного производства, патроны к нарезному огнестрельному оружию, а также вещество, внешне похожее на наркотическое средство.

Указанное лицо и посредник в передаче средств задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

С целью документирования возможной противоправной деятельности организованной группы детективами НАБУ проведены обыски по месту работы задержанного, в помещениях лиц, вероятно причастных к совершению преступления, а также в Днепровском управлении полиции ГУ НП в Киеве.

Проводятся все необходимые следственные (розыскные) действия для установления круга задействованных лиц и выяснения всех обстоятельств совершения преступления.