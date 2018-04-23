Здания и землю государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод" продают за задолженность по выплате заработной платы работникам завода.

Об этом сообщает пресс-служба Системы электронных торгов арестованным имуществом ("СЕТАМ").

"OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) продает здания и земельный участок площадью 6,924 га Николаевского судостроительного завода за 52,3 млн грн. Причина продажи - долги по заработной плате в сумме 30,2 млн грн. На продажу выставлено: административный бытовой корпус площадью 15 026,6 кв. м; достроена набережная по берегоукреплению 400 п.м; железнодорожные пути 300 п. м; автодороги и другие сооружения", - говорится в сообщении.

Отметим, что собственником этого имущества является "Укроборонпром", которому и принадлежит завод.