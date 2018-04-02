В оккупированной Макеевке родители палкой избивали двух малолетних детей

В Советском районе неподконтрольной Макеевки женщина и ее сожитель жестоко обращались со своими малолетними детьми.

Об этом, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что в «полицию» об избиении детей сообщил сосед задержанных. «Местный житель сообщил, что из квартиры по соседству доносятся крики, а также звуки, характерные для избиения.

В ходе проверки правоохранители установили, что мать со своим сожителем за шалости и непослушание решила наказать 3-летнюю дочь и 4-летнего сына, нанося удары по телу ремнем и палкой, тем самым причинив несовершеннолетним детям телесные повреждения. Горе–родители в содеянном раскаялись и дали признательные показания», – говорится в сообщении.

Задержанным мужчине и женщине грозит арест сроком до 3-х месяцев.