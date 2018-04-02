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Кабмин пока не определился с повышением "минималки" до уровня 4200 грн

Сегодня, 15:52 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет министров пока не отбросил идею повышения минимальной заработной платы до 4200 грн. Об этом в пятницу сказал вице-премьер-министр Павел Розенко, - пишет "Левый берег".

"Мы собираем всю необходимую статистическую информацию. Реальная информация о состоянии выполнения государственного бюджета по всем поступлениям и вообще экономической ситуации в стране по итогам первого квартала будет в середине мая. Я думаю, это как раз тот срок, когда мы будем определяться и, безусловно, обязаны четко сказать свою позицию относительно повышения или неповышения минимальной зарплаты до 4 200 гривен", - сказал он.

Розенко сказал, что лично он считает повышение необходимым.

Позиция вице-премьера не совпадает с мнением Министерства финансов. Заместитель министра Сергей Марченко заявил, что оперативные данные Госказначейства по итогам первого квартала 2018 года свидетельствуют об отсутствии возможности повысить минимальную заплату. По итогам трех месяцев в госбюджет поступило 193,6 млрд грн. Это на 96,9% от утвержденного показателя на первый квартала 2018 года (роспись 199,7 млрд грн), то есть госбюджет недополучил 6,1 млрд грн.

При условии повышения "минималки" до 4200 грн потребовалось бы расширение расходной части бюджета на год как минимум на 13 млрд грн. А учитывая расходы на повышение должностного оклада работника, тарифного разряда, единой тарифной системы, Минфин оценивает дополнительную потребность в расходах на текущий год в 30 млрд грн.

С 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине выросла на 523 грн (16,3%) до 3723 грн. В заключительных положениях закона о государственном бюджете на 2018 год говорится, что Кабинет министров по итогам первого квартала должен рассмотреть вопрос о возможности повышения минимальной зарплаты с апреля до 4200 грн.


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