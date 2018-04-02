На границе Украины с Польшей вырос поток нелегальных мигрантов

В 2017 году число попыток переправить нелегальных мигрантов через границу Украины с Польшей выросло на 18% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины по итогам встречи ее руководителя Петра Цигикала с польским коллегой Томашем Прагой.

Сообщается, что среди основных угроз на общей границе Цигикал и Прага отметили незаконную миграцию.

Так, в прошлом году зафиксирован рост на 18% количества попыток нарушения границы нелегальными мигрантами. Кроме того, значительно снизилась активность незаконного перемещения сигарет, в целом в 1,5 раза (2017 - 691 тыс. пачек, 2016 год - более 1 млн). Также на встрече стороны отметили, что украинско-польская граница остается основным направлением вывоза из Украины янтаря. В прошлом году изъяли 412 кг янтаря, что почти в 1,5 раза больше чем в 2016 (287 кг).