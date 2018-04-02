Порошенко анонсировал обсуждение вопроса построения узкой ж/д колеи из Европы во Львов

Президент Украины Порошенко анонсировал обсуждение вопроса построения узкой железнодорожной колеи из Европы во Львов.

Об этом он заявил в рамках рабочего визита во Львовскую область.

Так, Порошенко заявил, что планирует дать поручение о подготовке предложений о построения узкой железнодорожной колеи из Европы до Львова. В частности, указанный вопрос он будет обсуждать с главой Львовской облгосадминистрации Олегом Синюткой и руководством "Укрзализныци".

"Я хочу и границу с Евросоюзом в плане железной дороги передвинуть и привести Европу во Львов. Это можно сделать, если будут проработаны проекты построения узкой колеи во Львов, чтобы туристы могли без пересадки ехать напрямую", - заявил он. По словам главы государства, строительство узкой колеи во Львов увеличит значение города как железнодорожного хаба и улучшит ситуацию с грузоперевозками