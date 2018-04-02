Порошенко поручил СНБО изучить вопрос размещения системы информпротиводействия на границе с Приднестровьем

Президент Украины Петр Порошенко поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову изучить вопрос размещения системы информационного противодействия на украинско-молдавской границе в районе непризнанного Приднестровья.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Как сообщается, Порошенко поручил Турчинову проработать вопрос размещения системы противодействия антиукраинскому вещанию, которая сегодня была запущена в зоне проведения антитеррористической операции, в местах повышенной опасности таких угроз, в частности, вдоль неконтролируемого участка украино-молдавской границы на участках Приднестровья.

"Там тоже есть возможность организации информационной диверсии в Одесской области и стабильность и спокойствие в Одесской области является для нас приоритетной задачей. Поэтому просьба уточнить задачи и выйти на согласованную программу в ближайшее время", - отметил Порошенко.