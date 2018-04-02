Украинцы подписали 1 млн деклараций с врачами

В системе электронного здравоохранения зарегистрирован 1 миллион деклараций украинцев с врачами.

Об этом сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун в Фейсбуке.

"Первый миллион деклараций украинцев с теми врачами, которых они выбрали сами! И это только за третью неделю кампании. Благодарна всем, кто активно и ответственно подошел к процессу выбора врачей. Вы - настоящие агенты перемен!", - написала Супрун.

Она также отметила, что кампания продвигается в хорошем темпе там, где местные власти и медучреждения к ней хорошо подготовились.

"Сейчас главное, чтобы местная власть тех городов и сел, медучреждения которых еще только начинают приобщаться к трансформации системы здравоохранения, активно им помогала. Интернет, компьютеры, принтеры и бумага - базовые вещи, необходимые для подписания деклараций с пациентами. Они должны быть обеспечены властью на местах. Опыт медучреждений, которые лучше справляются с изменениями, показывает, что секрет успеха - это подготовленные и мотивированные медицинские работники, профессиональная и эффективная местная власть и активные граждане", - подчеркнула Супрун.