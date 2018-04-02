В Мариуполе зафиксированы три новых случая кори

Новые случаи заболевания корью зафиксированы в Мариуполе. Об этом сообщила заведующая отделом исследований биологических факторов Мариупольского городского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный Центр СЭС Украины» Валентина Радченко, - передает 0629.

По ее словам, всего заболели три человека, среди них 10-летний ученик ОШ №27, который был инфицирован корью в Киеве. Также с диагнозом "корь" был госпитализирован безработный мариуполец и 20-летний студент МГУ, который контактировал с заболевшим ранее футболистом.

"Всего на данный момент в Мариуполе зарегистрировано 23 случая кори, без учета заболевших военнослужащих" - уточнила Валентина Радченко.