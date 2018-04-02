Одесская прокуратура и нацполиция занялись депутатами Таировской ОТГ

Первые выборы в Таировской объединенной территориальной громаде, расположенной под Одессой, бьют все рекорды, как по продолжительности избирательного процесса, так и по количеству судебных споров. Об этом сообщает издание «Овідіопольські новини».

Так, 16 апреля Таировская территориальная избирательная комиссия обратилась в суд, а так же к прокурору Одесской области и начальнику областного управления полиции с требованием дать юридическую оценку преступному нежеланию 8-ми избранных депутатов Таировского поселкового совета приступать к работе.

Случай показательный, поскольку, как правило, в спорах, связанных с избирательным процессом, комиссии участвуют как ответчики или третьи лица. Подача исков от самой комиссии – случай крайне редкий, а одновременно восьми исков к избранным депутатам – для Одесской области исключительный.

В комиссии пояснили, что иски поданы к 8-ми избранным депутатам Таировского поссовета, которые игнорируют постановление ТИК о созыве первой сессии и не являются на нее.

При этом депутаты-«отказники» не приходят на первую сессию сознательно. Они поясняют свою позицию тем, что таким образом они выражают протест против неопределенности с регистрацией новым Таировским поселковым головой Тимура Хасаева, который является сыном действующего головы пгт Таирово.

Проблемы с регистрацией начались у Тимура Хасаева после того, как 19 февраля 2018 года Одесский апелляционный административный суд по иску другого кандидата на этот пост признал, что Хасаев нарушил процедуру подачи документов в избирательную комиссию на регистрацию и отменил ее постановление о его регистрации поселковым головой.

Тимур Хасаев подал еще несколько исков, а его сторонники обратились в Центральную избирательную комиссию. В результате по вопросу регистрации Тимура Хасаева поселковым головой существуют четыре судебных решения, вступивших в законную силу. Три из них обязывают Таировскую комиссию повторно рассмотреть его документы, с учетом выводов суда о том, что нарушена процедура их подачи.

Это, по сути, вынуждает комиссию признать Тимура Хасаева отказавшимся от должности, ведь ни один из судебных вердиктов, принятых, якобы, в его пользу, не отменил решения о незаконности признания его головой.

На днях ЦИК приняла постановление, которым обязала Таировскую избирательную комиссию исполнить лишь последнее решение суда и зарегистрировать Хасаева Таировским поселковым головой. Но это идет в разрез с ч. 8 ст. 99 закона «О местных выборах», прямо запрещающей комиссии повторно принимать решение, незаконный статус которого ранее уже был определен судом.

По итогам обсуждения Тимур Хасаев признан отказавшимся от должности Таировского поселкового головы большинством голосов членов комиссии. Он грубо нарушил процедуру прекращения предпринимательской деятельности, что, кстати, является основанием для уголовного следствия, уже открытого против его отца – Хасана Хасаева.

Теперь, очевидно, следует ожидать новых судебных споров по данному вопросу.

А что касается избранных депутатов, саботирующих первую сессию, то комиссия напомнила им: работа в представительском органе местного самоуправления – их обязанность перед жителями ОТГ. Что депутаты должны руководствоваться депутаты соблюдением конституционных прав голосовавших за них граждан, а не частными интересами Семьи Хасаева. А те бросили своих избирателей, лишая легитимной власти, бюджета, возможностей развития, финансирования благоустройства, ремонта дорог, инфраструктуры, школ и других социальных объектов. По сути, бездеятельность депутатов ставит под угрозу жизнеобеспечение всей территории и граничит с преступлением.

В этой ситуации Таировская ТИК просто вынуждена обратиться в суд с требованием к избранным депутатам-саботажникам принять полномочия депутатов на первой сессии и выполнить свои обязательства перед людьми. Также комиссия обратилась к прокурору Одесской области и к начальнику Главного управления Нацполиции в Одесской области с требованием дать юридическую оценку таким действиям избранных депутатов.

Таировская избирательная комиссия убеждена, что ни закон, ни морально-этические нормы не дают народным избранникам права пренебрегать интересами своих избирателей в угоду партийным, клановым или личным интересам кого-бы то ни было.

Напомним, выборы в Таировской ОТГ состоялись 24 декабря 2017 года, после чего началась череда судебных споров о признании и назначении Тимура Хасаева Таировским поселковым головой.