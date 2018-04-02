Рада поддержала обращение о предоставлении автокефалии церкви

Депутаты Верховной Рады поддержали обращение президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии (независимости) православной церкви в Украине.

За соответствующее решение проголосовали 268 народных депутатов.

Перед голосованием в парламенте выступил Петр Порошенко. Он заявил, что автокефалия церкви позволит Украине обрести окончательную независимость от России.

В 2016 году Верховная Рада уже голосовала за похожее обращение ко Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию православной церкви в Украине. Тогда обращение осталось без ответа Варфоломея.