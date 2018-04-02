В больнице находятся 15 пострадавших во время аварии в Кривом Роге

Число погибших в результате автокатастрофы в Кривом Роге выросла до девяти. Медикам не удалось спасти одного из госпитализированных, передает "5 каналу" со ссылкой на главного врача Криворожского городской больницы №2 Александра Светловского.

По его словам, состояние еще одного пострадавшего остается крайне тяжелое. Еще двое человек находятся в тяжелом состоянии, однако врачи наблюдают улучшение их самочувствия. Сейчас в больнице находятся 15 пострадавших во вчерашней аварии.

Среди них - водитель Mazda, который сразу после аварии отказался от госпитализации. Сообщается, что в больницу он был доставлен под конвоем вечером, 17 апреля. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.