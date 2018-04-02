В Одессе предотвратили закупку санкционной продукции из РФ

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили приобретение одним из государственных предприятий критической инфраструктуры санкционной продукции производства Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. "...госпредприятие объявило конкурс на закупку оборудования транспортного назначения стоимостью свыше 34 млн гривен. Правоохранители выяснили, что фактический победитель торгов планировал поставить продукцию производителя из РФ, который находится под санкциями согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, введенным в действие Указом президента Украины", - говорится в сообщении.

Эксперты определили, что продукция производителя из РФ значительно худшего качества и дороже отечественных аналогов и не отвечает установленным техническим требованиям. СБУ проинформировала руководство госучреждения о выявленных фактах, после чего тендерный комитет отклонил предложение победителя торгов.