Сотрудники Службы безопасности допросили россиянина, свидетеля переправки в Сирию наемников частной военной компании "Вагнер" военно-морскими силами России.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что правоохранители задержали двух мужчин, которые планировали нелегально пересечь границу. Одним из задержанных оказался гражданин Украины.

Другой - гражданин РФ, он имел при себе военный билет с записью о награждении за участие в военной операции в Сирии.

Бывший российский военнослужащий дал показания, что во время службы по контракту в 2015-17 годах на ракетном крейсере "Варяг" он неоднократно участвовал в переправке в Сирию боевиков "Вагнер" с тяжелым вооружением и боеприпасами.

В СБУ отметили, что продолжают документировать преступления российских наемников на Донбассе, в Сирии и других странах для передачи материалов в украинские и международные судебные инстанции.