"Укрзализныця" временно изменила график движения скоростного поезда "Покровск-Киев"

"Укрзализныця" изменила график движения поезда из Покровска в Киев в связи с проведением капитального ремонта на станции "Мироновка". Об этом сообщается на странице ведомства в Фейсбуке.

С 24 по 27 апреля скоростной поезд Интерсити+ № 733 сообщением "Покровск – Киев" будет прибывать в столицу в 14:14 вместо 12:51.

Пассажиров просят обращать внимание на время отправления и прибытия поездов, указанное в проездных документах.