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Минздрав закупит на 100 млн гривен лекарства для людей с гемофилией

Сегодня, 16:51 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство здравоохранения и Программа развития ООН закупят дополнительно лекарства для людей с гемофилией на 100 млн гривен.

Эти средства удалось сэкономить благодаря эффективности международных закупок лекарств, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

"Лекарства для людей с гемофилией продолжают прибывать в страну. На прошлой неделе были доставлены еще три препарата стоимостью 10 млн гривен. Среди полученных препаратов "Фактор коагуляции крови VIII (рекомбинантный)" (500 МЕ и 1000 МЕ), "Фактор коагуляции крови человека VIII и фактор Виллебранда человека" (500 МЕ и 1000 МЕ) и "Антиингибиторный коагулянтний комплекс" (500 МЕ).

В общем, в этом году ПРООН уже поставила лекарства от гемофилии стоимостью 460 миллионов гривен (80% от заказанного объема)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лекарство для детей и взрослых с гемофилией закупаются за средства государственного бюджета Украины в рамках механизма закупок специализированными организациями. Все 33 препарата по направлениям детской и взрослой гемофилии были закуплены согласно заказу.

"Гемофилия - не единственное заболевание, для лечения которого удалось закупить дополнительные объемы лекарств. Благодаря сбережениям, можно будет пролечить больше пациентов, больных на рак крови, болезнь Гоше, легочную гипертензию и некоторые другие заболевания", - сказала заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина.

Как сообщает ПРООН, закупки целом по 26 направлениям уже завершены на 63%. Лекарства поставляются в страну в соответствии с согласованным графиком. Предварительная сумма сэкономленных средств по всем направлениям составляет более 260 млн гривен. "На сегодня лекарственные средства и медицинские изделия поставлены на сумму 1,5 млрд из 2,4 млрд грн, на которые уже заключены контракты", - добавили в пресс-службе Минздрав. Гемофилия - наследственное генетическое заболевание, которое ослабляет способность организма свертывание крови. В Украине (кроме АР Крым и г. Севастополя) на диспансерном учете сейчас состоит около 1900 взрослых и 600 детей с различными формами гемофилии.


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