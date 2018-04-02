Полиция открыла уголовное производство по факту аварии на шахте в Покровске

По факту травмирования горняков в Покровске открыто уголовное производство.

Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Вчера в результате взрыва метана на шахтоуправлении "Покровское" ожоги различной степени получили 7 горнорабочих очистного забоя. Состояние одного из пострадавших остается очень тяжелым. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия», – сказано в сообщении.

Отмечается, что в дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение от горного диспетчера ШУ «Покровское» о том, что 16 апреля около 22:50 на участке второй южной лавы горизонта 593 метра произошел взрыв метана в верхнем соединении вентиляционного штрека.

В результате ожоги различной степени тяжести получили семь работников. Пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст.272 «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью» Уголовного кодекса Украины