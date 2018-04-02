Полиция квалифицировала гибель девочки в яме с водой на Донетчине как несчастный случай

Гибель пятилетней девочке в яме с водой в с. Ровне Покровского района предварительно квалифицирована как несчастный случай.

Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции.

Вчера около 21.00 в дежурную часть Мирноградского отделения полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее 5-летняя дочь ушла гулять на улицу около 16.00 и до сих пор не вернулась. Сначала мать попыталась самостоятельно разыскать ребенка, но это ей не удалось и она обратилась в полицию. Получив детальное описание внешности и вещей, в которые была одета девочка, правоохранители начали поиски. К розыскным мероприятиям был привлечен кинолог со служебной собакой.

Правоохранители осматривали прилегающую к дому территорию, опрашивали родственников и друзей девочки, с которыми она гуляла в тот вечер, но они не знали куда она могла деться. Обследуя улицу, на которой живет данная семья, сотрудники полиции обратили внимание на яму с водой, расположенную почти посреди улицы. Правоохранителями было принято решение вызвать сотрудников ГСЧС и с их помощью откачать воду из ямы. На дне было обнаружено тело пропавшего ребенка без признаков насильственной смерти.

По факту гибели несовершеннолетней полицейскими открыто уголовное производство по ч.2 п.2 ст.115 "Умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

В семье воспитывается еще двое детей: мальчик 7 лет и 5-месячный младенец. На учете в полиции и социальных служб города семья находится.