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В Мариуполе неизвестные из BMW открыли стрельбу по прохожему

Сегодня, 13:54 citynews.net.ua | Напечатать

В Левобережном районе Мариуполя четверо неизвестных на автомобиле BMW открыли стрельбу по прохожему из пневматического оружия.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

«По прибытию наряда патрульной полиции гражданина на месте уже не было, однако инспекторы получили детальное описание злоумышленников и автомобиля, поэтому поехали отрабатывать прилегающую территорию», — сказано в сообщении.

Подозреваемые были задержаны на улице Киевская. В автомобиле находились трое братьев 32-х, 29-ти и 23-х годов, а также их друг 33-х годов.

В салоне правоохранители нашли и изъяли пули от пневматического пистолета. Четверо задержаны и доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств.


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