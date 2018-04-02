В Одесской области трехлетнюю девочку убило могильной плитой

Трехлетняя девочка погибла в результате падения могильной плиты в Одесской области в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что на одном из сельских кладбищ в Болградском районе на 3-летнюю девочку упала плита могильного памятника. От полученных травм ребенок умер. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Предварительная причина трагедии - несчастный случай.