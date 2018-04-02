В Одесской области стартуют антитеррористические учения

Служба безопасности Украины 17-20 апреля проведет антитеррористические учения в Одесской области при участии полиции, пограничников, военнослужащих Вооруженных сил и других подразделений.

Об этом говорится в сообщении управления СБУ в Одесской области в Facebook.

Сообщается, что 17-20 апреля в южной части Одесской области в населенных пунктах Затока, Сергеевка, Шабо, Прибрежное, Беленькое и на прилегающих территориях пройдут антитеррористические учения. СБУ призывает местных жителей сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в этих населенных пунктах спецназовцев и военных.

Отметим, согласно постановлению Кабмина от 18.02.2016 № 92 для Одесской области введен "желтый" уровень террористической угрозы.