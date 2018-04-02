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СБУ «подожгла» польский автобус во Львове, чтобы задержать диверсантов

Сегодня, 17:46 citynews.net.ua | Напечатать

Поджог автобуса 1 апреля во Львове проводился под контролем СБУ в рамках расследования взрыва возле Мемориала орлят.

Об этом сообщил замглавы СБУ Виктор Кононенко во время брифинга, передает 112 Украина.

По его словам, после того как был установлен исполнитель преступления, житель Киевской области 1979 года, следствие установило оперативный контакт и в дальнейшем привлекло его к сотрудничеству.

«Он сообщил, что по заказу указанных лиц 23 марта этого года уже осуществил поджог одного автобуса с польской регистрацией во Львове, но это событие не получило огласки, поэтому не было зачислено российскими кураторами. Поэтому они дали указание провести повторную акцию и с обязательной видеофиксацией поджога автобуса», - рассказал Кононенко.

Целью заказчиков была дестабилизация ситуации в стране и дискредитация Украины в мире.

С целью задокументировать полный цикл совершения правонарушения от заказчика до исполнителя 1 апреля под контролем сотрудников СБУ с применением пиротехники был сымитирован поджог автобуса, а вокруг были расклеены красно-черные наклейки, выданные исполнителям заказчиком. После передачи отчета заказчику цикл документирования был завершен, после чего в Киеве задержали двух злоумышленников, фигурирующих в деле.

«По месту жительства задержанных в ходе проведения обысков было найдено и изъято незарегистрированное травматическое оружие, наклейки, идентичные тем, которые были расклеены во Львове, мобильные терминалы, а также вещества наркотического происхождения», - уточнил Кононенко.


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