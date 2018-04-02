На базе «Шахтера» волонтеров обучат тренировать людей с инвалидностью

Тренеры Рэгги Дорнан из «Ньюкасл Юнайтед» и Алан Крукс, представляющий Федерацию футбола Северной Ирландии обучат тренеров-волонтеров для людей с инвалидностью. Обучение пройдет на базе академии ФК «Шахтер» в селе Счастливое Киевской области.

«В рамках программы подготовки будут проведены теоретические занятия и практическая тренировочная сессия. В модуле примут участие 40 молодых наставников со всей Украины», – передает пресс-служба «Шахтера».

Модуль обучения в Счастливом состоится 15 – 17 апреля в рамках совместного проекта ФК «Шахтер», Социального альянса футбольных клубов (FCSA) и UEFA Foundation for Children. В марте 2016-го и 2017-го годов в Счастливом и Краматорске волонтеров обучали теории и аспектам работы с детьми.