По делу Шеремета нет реальной доказательной базы

По делу относительно убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве пока нет реальной доказательной базы.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.

"Мы в составе оперативно-следственной группы, главные в которой прокуратура и Нацполиция, принимаем участие в раскрытии преступления, связанного с подрывом Шеремета. Ничего нового сказать не могу. У нас нет реальной доказательной базы, которую мы до сих пор добываем. Дело ведет Нацполиция", - сообщил он, комментируя ход расследования дела относительно убийства Шеремета