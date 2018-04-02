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По делу Шеремета нет реальной доказательной базы

Сегодня, 12:45 citynews.net.ua | Напечатать

По делу относительно убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве пока нет реальной доказательной базы.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.

"Мы в составе оперативно-следственной группы, главные в которой прокуратура и Нацполиция, принимаем участие в раскрытии преступления, связанного с подрывом Шеремета. Ничего нового сказать не могу. У нас нет реальной доказательной базы, которую мы до сих пор добываем. Дело ведет Нацполиция", - сообщил он, комментируя ход расследования дела относительно убийства Шеремета


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