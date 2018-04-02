На прошлой неделе во Львове от кори умер трехлетний ребенок.

Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.

"К сожалению, на 14-й неделе [2018 года] произошел еще один летальный случай от кори - умер ребенок 3-х лет во Львове, который не был привит. С начала года от осложнений кори умерло восемь человек: шестеро детей и двое взрослых", - сообщили в министерстве.

Всего на протяжении 14-ти недель 2018 года корью заболело 9861 человек - 3614 взрослых и 6247 детей.

Минздрав рекомендует сделать профилактическую прививку, если она не была сделана ранее.