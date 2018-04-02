» » Во Львове от кори умер трехлетний ребенок

Во Львове от кори умер трехлетний ребенок

Сегодня, 17:57 citynews.net.ua | Напечатать

На прошлой неделе во Львове от кори умер трехлетний ребенок.

Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.

"К сожалению, на 14-й неделе [2018 года] произошел еще один летальный случай от кори - умер ребенок 3-х лет во Львове, который не был привит. С начала года от осложнений кори умерло восемь человек: шестеро детей и двое взрослых", - сообщили в министерстве.

Всего на протяжении 14-ти недель 2018 года корью заболело 9861 человек - 3614 взрослых и 6247 детей.

Минздрав рекомендует сделать профилактическую прививку, если она не была сделана ранее.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:06

В селе Орехово во дворе дома обнаружили растяжку с гранатой

Сегодня, 17:59

В Мининформполитики задумались о доступе жителей Донбасса к Интернету

Сегодня, 17:42

Украина поучаствует в разработке нового танка для Минобороны Индии

Сегодня, 16:47

Порошенко предлагает законодательно ограничить вмешательство России в выборы

Сегодня, 15:44

Боевики на Донбассе продолжают наращивать боевой потенциал в оккупированных населенных пунктах

Сегодня, 15:31

Краматорский суд признал смерть волонтера Крайникова в плену Безлера

Сегодня, 14:16

Порошенко: Россия боится введения миротворческой миссии в ОРДЛО

Сегодня, 13:23

В зоне АТО за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Сегодня, 12:45

UA|TV начал тестовое вещание на "ЛНР"

Сегодня, 12:41

Сестра: Савченко доставили из СИЗО в клинику для обследования

Сегодня, 11:49

Заммэра Сватово оштрафуют за несообщение о продаже квартиры горсовету

Сегодня, 11:07

Военные восстанавливают затопленные понтонные переправы на Луганщине

Новости Украины:

Сегодня, 18:09

В Полтавской области КРаЗ въехал в жилой дом

Сегодня, 17:57

Во Львове от кори умер трехлетний ребенок

Сегодня, 17:44

Украина вернулась в топ-30 рейтинга ФИФА

Сегодня, 16:47

Порошенко предлагает законодательно ограничить вмешательство России в выборы

Сегодня, 15:47

Тренер женской сборной Украины по биатлону покинул свой пост

Сегодня, 15:29

Сотрудницу харьковского вуза заподозрили в легализации незаконных мигрантов

Сегодня, 13:42

В ДТП в Тернопольской области пострадали трое словаков

Сегодня, 12:49

Отец Павла Гриба заявил, что администрация СИЗО в Краснодаре отказала в передаче продуктов сыну

Сегодня, 12:39

Посол Канады: Украине нужно регулярно публиковать отчеты о нарушениях прав человека на Донбассе и в Крыму

Сегодня, 11:50

Во Львове "заминировали" один из рынков города

Сегодня, 11:05

В Мариуполе подорвался мужчина

Сегодня, 10:40

СБУ и Генпрокуратура проводят обыски в офисе "Укрзализныци"

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



^Наверх

 