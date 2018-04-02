В ДТП в Тернопольской области пострадали трое словаков

На Тернопольщине с травмами в больницу после ДТП попали восемь человек, из них трое словаков.

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции

«Накануне около 21:20 недалеко от села Будки Кременецкого района не разминулись два автомобиля. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и врезался в Renault Megane. На момент автопроисшествия в каждом автомобиле находились по четыре человека. В Renault - трое граждан Словацкой Республики и украинка с Закарпатья. В другой машине - четверо местных жителей», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с места ДТП в больницу доставили восьмерых людей и госпитализировали семерых.

У пострадавших травмы средней и легкой тяжести - сотрясение головного мозга, открытые и закрытые переломы ног и плечевых костей, травмы живота и шеи.

На месте происшествия работали специалисты экспертно-криминалистической лаборатории, следственно-оперативная группа областной полиции.