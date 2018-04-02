Посол Канады: Украине нужно регулярно публиковать отчеты о нарушениях прав человека на Донбассе и в Крыму

Украине нужно регулярно публиковать отчеты о нарушениях прав человека на Донбассе и в Крыму.

Об этом на форуме по безопасности в Киеве заявил чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук, сообщается на странице форума в Twitter.

"Украине необходимо готовить и публиковать отчеты о нарушениях прав человека в Крыму и Донбассе на регулярной основе", - заявил он. Посол также отметил важность обеспечения соответствующей структуры, чтобы собрать необходимые доказательства.

"Можно что-то делать, когда будет поступать соответствующая информация из страны по Крыму и Донбассу. Украина должна освещать эту информацию (о нарушении прав человека, - ред.) на международной арене", - добавил он.