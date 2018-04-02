В Мариуполе подорвался мужчина

В Мариуполе от действия взрывного устройства пострадал местный житель.

Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Сегодня около полуночи сотрудники Кальмиусского отделения полиции получили сообщение от медиков о том, что в больницу госпитализирован 54-летний житель с телесными повреждениями. Когда мужчина пришел в себя, рассказал, что на металлоприемке, где работает его знакомый, нашел блестящий металлический предмет и решил забрать его домой, чтобы потом разобрать. По дороге он взорвался от удара о землю. Вследствие детонации мужчина получил осколочные ранения обеих голеней и предплечья, а также остался без правой кисти», – сказано в сообщении.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. По факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 «Несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.

В полиции также сообщили, что с начала года это уже 7 случай в Донецкой области, когда от взрыва калечатся люди. В 2018 году от взрывоопасных устройств пострадало 10 человек, из них 3 погибли и 7 были ранены.