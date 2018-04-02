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В Днепре произошел масштабный пожар (видео)

Сегодня, 09:44 citynews.net.ua | Напечатать

В Днепре вечером, 11 апреля, произошел масштабный пожар, причиной которого послужило горение заброшенного здания.

Об этом говорится в сообщении на местном сайте города 056.ua. Как сообщается, здание находится между ТРК "Мост-Сити" и Днепровским государственным цирком. Для ликвидации пожара задействовали 40 спасателей, 5 единиц пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС и подразделения аэроподдержки.

Так, для обеспечения нормальной работы спасателей, правоохранители перекрыли дорогу на улице Ломаной.

"Здание двухэтажное неэксплуатируемое, размером 50х20м. Стены кирпичные, крыша металлическая по деревянной обрешетке. Отопления и освещения нет. Горели стены и деревянная конструкция крыши на ориентировочной площади пожара 200 кв м", - сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.


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