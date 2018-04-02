Порошенко поручил организовать военный парад в Киеве в День независимости Украины

Президент Петр Порошенко поручил правительству организовать военный парад в Киеве 24 августа по случаю 27-й годовщины независимости Украины. Об этом речь идет в соответствующем указе, - сообщает пресс-служба главы государства.

Правительству поручено создать Организационный комитет по подготовке и празднованию 27-й годовщины независимости Украины, а также разработать и обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и празднованию 27-й годовщины независимости Украины и 100-летия возрождения украинской государственности.

В частности, должна быть проведена 23 августа, в День Государственного Флага Украины в Киеве, других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины официальная церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины, других мероприятий, направленных на воспитание уважения к государственным символам Украины.

24 августа, в День независимости Украины, должен быть проведен парад войск по улице Крещатик и Майдане Независимости в Киеве. Указом также определено проведение тематических торжественных, научных, информационно-образовательных и патриотически-воспитательных мероприятий в Украине и за ее пределами, молебнов за Украину.

Кроме того, правительство должно способствовать реализации инициатив общественности, направленных на укрепление национального единства, консолидации общества в деле развития государства, развития межрегиональных связей, распространения информации и знаний об Украине, утверждения ее позитивного имиджа в мире.

Глава государства установил, что зарубежные дипломатические учреждения Украины должны провести мероприятия с участием представителей украинской общественности за рубежом, а также предусмотреть участие представителей иностранных государств, дипломатического корпуса, международных организаций, украинской диаспоры в торжественных мероприятиях в Украине.

Указ также определяет, что центральными и местными органами исполнительной власти должны быть разработаны и реализованы региональные планы мероприятий по подготовке и празднованию Дня Государственного Флага Украины, 27-й годовщины независимости Украины и 100-летию возрождения украинской государственности. Кроме того, Госкомитет телевидения и радиовещания Украины должен обеспечить широкое освещение мероприятий по подготовке и празднованию соответствующих торжеств, трансляции циклов тематических теле- и радиопередач, художественных и документальных фильмов.

Правоохранительные органы должны обеспечить порядок и безопасность граждан во время проведения мероприятий.