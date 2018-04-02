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СБУ: Жители неподконтрольного Донбасса по-прежнему пытаются получить пенсии умерших людей

Вчера, 17:58 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области за 2017-2018 годы СБУ вернула Пенсионному фонду и Фонду социального страхования Украины более 2,5 миллионов гривен. Это общая сумма, которую, как утверждают в СБУ, незаконно начислили в виде пенсий и других социальных выплат умершим жителям неподконтрольных территорий Луганской области.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОВГА, данные о смерти этих людей не поступили с неподконтрольной территории. Пенсии умерших с помощью банковских карт пытались получать посторонние лица и родственники.

Кроме этого, СБУ напоминает, что отслеживает и пресекает деятельность групп людей, которые оказывают «пенсионные услуги» жителям неконтролируемых территорий Донбасса. По данным спецслужбы, среди людей, причастных к этому бизнесу иногда бывают члены группировок «Л-ДНР».


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