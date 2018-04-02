Жителей Мариуполя просят не паниковать из-за активизации боевых действия на приморском направлении

Ситуация вблизи Мариуполя находится под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«В последнее время активизировались боевые действия в приморском направлении, поэтому жители Мариуполя могут слышать взрывы. Все позиции под контролем Вооруженных сил Украины. Город и его жители находятся в безопасности», – говорится в сообщении.

По словам начальника пресс-группы оперативно-тактической группировки «Донецк» Александра Петрука, ситуация, которая происходит в приморском направлении, контролируема ВСУ.

«Городу ничего не угрожает. Просим мариупольцев не паниковать и сохранять спокойствие», – резюмировали в горсовете.