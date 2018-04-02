Премьер-министр Литвы передал Донецкой области телевизионное оборудование

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис передал Донецкой области телевизионное оборудование, которое позволит усилить сигнал украинских медиа на оккупированную территорию.

Передача состоялась в ходе визита литовской делегации на Донетчину, - сообщает председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский на своей странице в Фейсбуке.

"Литва дважды завоевывала свою независимость - более 100 лет и 28 лет назад, - цитирует глава области слова Саулюса Сквярнялиса.- И мы тогда также оказались один на один с врагом – как и Украине сегодня. Поэтому мы понимаем, что мало выражать свою озабоченность, нужна и реальная помощь. это понимает и наше правительство, и наше общество".

В качестве вклада в борьбу с агрессором на информационном фронте премьер-министр и передал Донетчине от Литовской Республики фидеры, которые должны усилить телевизионный сигнал.

Делегация Литовской Республики побывала в прифронтовой Авдеевке, где увидела поврежденные обстрелами дома, а также встретились с местными жителями, военными и волонтерами. Как отмечает Павел Жебривский, в городе во время пребывания делегации были отчетливо слышны звуки взрывов.

Гости осмотрели здание станции скорой помощи, капитальный ремонт которой был проведен при поддержке Литовской Республики, а также побывали на детской площадке, подаренной литовскими волонтерами.