В Краматорске задержали экс-участника НВФ

В Краматорске (Донецкая область) правоохранители разоблачили жителя города, который в 2014 году дежурил на блокпосту незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что информацию об участнике незаконных вооруженных формирований сотрудники Краматорского отдела полиции получили во время проведения оперативно-профилактических мероприятий на территории города.

«Полицейские собрали доказательства причастности местного жителя 1971 года рождения к участию в НВФ, которое действовало в Краматорске в период оккупации. Установлено, что мужчина поддался на пропаганду боевиков и некоторое время осуществлял контрольно-пропускной режим на блокпосту в городе. За это ему обещали деньги и продукты питания. После освобождения Краматорска наемник скрывался в РФ, а затем вернулся в город. Свою противоправную деятельность всячески скрывал. Но, несмотря на то, что с момента оккупации прошло четыре года, был раскрыт полицией», – сообщили в пресс-службе.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.