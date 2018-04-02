В Харькове нашли мешок с трупом мужчины

Сегодня, 11 апреля, в Харькове под мостом на площади Фейербаха нашли мешок с телом мужчины, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение от прохожего, что под мостом лежит подозрительный мешок, поступило в дежурную часть Московского отдела полиции в 8:00.

Как рассказал начальник Московского ОП города Харькова Евгений Драка, сотрудники полиции обнаружили в мешке тело мужчины. По документам, которые находились в одежде погибшего, установлена ​​его личность. Им оказался харьковчанин 1967 года.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Тело направлено на вскрытие для установления причин смерти. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.