ГосЧС назвала небезопасные ТРЦ

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнаружила нарушения пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах «Магеллане» и Dream Town в Киеве.

Об этом заявил глава ГосЧС Николай Чечеткин сегодня на заседании Кабинета Министров, сообщает 112 Украина.

«В городе Киеве из 357 проверяется сейчас 9 ТРЦ, из которых уже сегодня можно говорить, что в «Магеллане» и Dreem Town уже выявлены нарушения, которые создают опасность людям», - отметил он.

Работа по проведению проверок продолжается.

Также он рассказал о других ТРЦ, в которых внимание к вопросам безопасности практически не уделяется.

«Среди представленных в суд материалов на остановку работы внимание к вопросам безопасности практически не уделяется в ТЦ «Альтаировский» в Одессе, в ТЦ Rikos и супермаркете «Колибриус» в Ривненской области, где пути эвакуации не соответствуют требованиям норм, а системы противопожарной защиты и оповещения годами остаются в нерабочем состоянии», - подчеркнул он.