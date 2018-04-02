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В Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 18,7%

Сегодня, 13:46 citynews.net.ua | Напечатать

В столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 18,7% по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.

"Так, за 14-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 13572 больных гриппом и ОРВИ (за 13-ю неделю заболело 16106), показатель заболеваемости составил 463,9 (за 13 неделю 550,5) и является ниже эпидемического порога на 40,1%", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас в городе интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. Наблюдается снижение заболеваемости и среди детей, и среди взрослых.

"Так, взрослых заболело 5218 человек (снижение на 21,4%), детей - 8354 (снижение на 16,9%)... Среди школьников наблюдается снижение заболеваемости на 23,2%: 2832 случая, что составляет 33,9% от общего количества заболевших детей и 20,9% от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью", - отметил Поворозник. По его словам за 14-ю неделю эпидсезона среди больных 61,6% - дети (на прошлой неделе - 60,7%). В медицинские учреждения госпитализировано 133 человека, из них 100 - дети.


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