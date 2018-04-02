ГСЧС подала в суд иски о закрытии 16 ТЦ из-за нарушения требований пожарной безопасности

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям подала в суд иски о закрытии 16 торговых центров из-за нарушения требований пожарной безопасности.

Об этом сегодня, 11 апреля 2018 года, в ходе заседания правительства заявил глава ведомства Николай Чечеткин, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, Чечеткин отметил, что в настоящее время уже проверено более 1,3 тыс. объектов, во время проверок выявлено более 15 тыс. нарушений.

"Всего на руководителей объектов наложено 1,2 тыс. административных взысканий, из-за нарушения требований пожарной безопасности в суд поданы иски о закрытии 37 объектов, из них: 16 ТРЦ, 18 дошкольных и школьных заведений, а также 3-х больниц", - отметил Чечеткин. По словам Чечеткина, наихудшее состояние с выполнением предписаний наблюдалось в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях.