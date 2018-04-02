В Лукьяновском СИЗО умер 22-летний осужденный

В понедельник, 9 апреля, в реанимации Киевской городской клинической больницы умер 22-летний осужденный, отбывавший наказание в Киевском следственном изоляторе.

Об этом сообщает "Громадське радио" со ссылкой на представителя Минюста.

Отмечается, что 3 апреля житель Киева был осужден за кражу. В тот же день его доставили в Лукьяновское СИЗО.

"Сначала его поместили в одну камеру, потом он себя начал неадекватно вести и проявлять буйство - биться головой о предметы, в стену.

5 апреля его поместили в медицинскую часть, в специализированную камеру, где из-за травм, которые он получил в предыдущей камере, ему стало становиться хуже и был госпитализирован в клиническую больницу", - рассказал пресс-секретарь.

Осужденный скончался 9 апреля в 12:40 в отделении реанимации Киевской городской клинической больницы. По предварительным данным, у мужчины диагностировали синяки, ушибы и гематомы лица, а также открытую черепно-мозговую травму.

Представитель замминистра юстиции Юрий Маслак отметил, что врачи не обнаружили следов насильственной смерти. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.