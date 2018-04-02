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В Днепре зафиксировали новую вспышку кори

Сегодня, 12:14 citynews.net.ua | Напечатать

В Днепре произошла вспышка кори. Большая часть заболевших учится в Днепровском аграрно-экономическом университете.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что на корь заболели 23 студента и еще три сотрудника вуза. Среди заболевших есть беременная женщина. По словам медиков, жизни пациентов на данный момент ничто не угрожает.

"Среди больных есть беременная женщина, а также среди больных медработник, который на заочной форме обучения. Часть больных привито против кори, но эти данные уточняются", - сказал заведующий отдела эпиднадзора областного лабораторного центра Денис Киселев.


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